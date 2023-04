Nasa stuurt voor het eerst vrouw richting de maan

Drie Amerikanen en een Canadees zullen met Artemis II overdoen wat Apollo 8 in 1968 deed: rond de maan vliegen, met de bedoeling er in de toekomst opnieuw te landen.

De ingenieur Christina Koch (44) en de piloten Victor Glover (46) en Jeremy Hansen (47) zullen onder het gezag van de ervaren astronaut Reid Wiseman (47), een gedecoreerd militair piloot, rond de maan vliegen. Dat heeft het Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa aangekondigd. Met de keuze voor een vrouwelijke en een Afro-Amerikaanse astronaut komt de Nasa haar belofte na om meer diversiteit te brengen in haar ruimteprogramma; alle vorige bemande missies naar de maan werden uitgevoerd door blanke mannen.

Artemis II, zo heet de missie, gaat eind 2024 of in het begin van 2025 door. Het is een belangrijke stap in de plannen van de Nasa om na 50 jaar opnieuw een mens op de maan te zetten. ‘En het is de volgende stap in het grote doel om naar Mars te reizen’, zei bevelhebber Wiseman.

De missie wordt in het Engels een lunar flyby genoemd, een vlucht langs de maan dus. Het wordt een hoogtechnologische versie van de iconische Apollo 8-missie, de eerste keer dat mensen de ruimte ingestuurd werden met als doel om op termijn de maan te bereiken.

In de voorbereidende missie, Artemis I, werd vorig jaar met succes een onbemande raket gelanceerd. Die cirkelde meermaals rond de maan, om uiteindelijk in de Stille Oceaan neer te komen. Op het verste punt was het ruimteschip ongeveer 430.000 kilometer van de aarde verwijderd.

Het Artemis-project onderscheidt zich van voorganger Apollo door het uiteindelijke doel om een ruimtestation in een baan rond de maan te brengen. De Amerikaanse overheid zegt van plan te zijn om het budget van Nasa in het komende jaar met 8 procentpunten op te trekken. De spectaculaire maanmissies van de Nasa moeten niet alleen opboksen tegen Chinese of Europese overheidsconcurrenten, maar ook tegen commerciële spelers zoals SpaceX.

