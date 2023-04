E403 vrijgegeven na drie ongevallen, waaronder zware kettingbotsing met trucks

Op de E403 vonden vanochtend kort na elkaar drie ongevallen plaats. In Lichtervelde reden vier vrachtwagens op elkaar in, waardoor de E403 ter hoogte van Torhout werd afgesloten. Dat veroorzaakte heel wat verkeersellende en ook een extra ongeval ter hoogte van Ruddervoorde. Daar reed een auto achteraan in op een tankwagen. De bestuurder zat gekneld en raakte zwaargewond. De rijbanen zijn sinds de late namiddag weer vrijgegeven.

De eerste aanrijding vond plaats rond 7.45 uur op de snelweg tussen Brugge en Kortrijk. Dat veroorzaakte een eerste file. Iets voor 9 uur merkte een chauffeur van een vrachtwagen de vertraagde of stilstaande voertuigen voor hem niet op. De bestuurder reed in op de file, wat tot een kettingbotsing leidde.

Een drietal vrachtwagens raakten betrokken. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om de truckers uit de voertuigen te bevrijden. Er was ook bijstand van een helikopter. Drie inzittenden werden zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De E403 was volledig versperd, waardoor de snelweg in Torhout werd afgesloten. In Lichtervelde kon het verkeer de snelweg terug oprijden. Ook in Torhout leidde de hinder tot een nieuw ongeval rond 10.30 uur, dit keer ter hoogte van Ruddervoorde. Een wagen reed in op een tankwagen. Een van de inzittenden zat gekneld en werd bevrijd door de brandweer. Hij werd zwaargewond overgevlogen naar het ziekenhuis in Brugge. Een vrouwelijke inzittende kon op eigen kracht de auto verlaten.

Het Vlaams Verkeerscentrum meldde omstreeks 16.50 uur dat de rijbanen op de E403 - A17 zijn vrijgegeven.