Een paar graden uit de haak, net als het klimaat

Nadat museumklevers er vorig jaar een schilderij van Klimt met olie bekladden, hangt het Leopold Museum nu vijftien schilderijen uit de haak.

Maakt het KMSKA school? Dat hadden we niet zien aankomen. Bij de heropening van het museum vond niet iedereen de grap even ­geslaagd om een schilderij scheef te hangen, zelfs al ging het om een dronkemanstafereel van Adriaen van Ostade. Van de slempende keuterboertjes had er eentje zo diep in de kruik gekeken dat hij met bank en al omver getuimeld was. Gelukkig stond de kruik nog recht.

Het paneeltje daarentegen hing scheef. Daarmee wilde het museum de bezoekers aanzetten tot inleving met de ­beschonkene. Het scheve schilderij was een goedlachse knipoog naar een al te menselijk voorval. Daar wil niet ­iedereen even graag aan herinnerd worden.

Alle scepsis ten spijt heeft het idee van de scheve kaders navolging gekregen. In het Leopold Museum in Wenen doen ze er zelfs nog een flinke schep bovenop. Nog tot 26 juni hangen in de tentoonstelling Vienna 1900 vijftien schilderijen uit de haak. Het is ook geen klein bier. Het gaat om werk van Gus­tave Courbet, Gustav Klimt, Egon Schiele, Tina Blau en Koloman Moser.

Nog voor iemand de museumstaf ervan betichtte straalbezopen een tentoonstelling ingericht te hebben (of het KMSKA nagevolgd te hebben) kwam die met een verklaring. Het museum heeft de schilderijen doelbewust ‘enkele graden’ uit de haak gehangen – dezelfde ‘enkele graden’ waarmee de aarde opwarmt en waardoor de natuur uit balans is. De landschappen op de schilderijen, of ze nu in de regio van de Attersee, de Vooralpen of de ­oceaankust gesitueerd zijn, zouden zonder maatregelen weleens snel verdwenen kunnen zijn.

Vorig jaar in november sloegen klimaatklevers toe in het museum. Ze zaten toen kennelijk door hun voorraad soep, want ze gooiden olie op een schilderij van Gustav Klimt. Gelukkig hing er glas voor. De museumdirecteur noemde de actie toen contraproductief. Daarom heeft het museum in samenwerking met het Oostenrijks klimaatcentrum deze actie opgezet. Ook eentje waar niet iedereen even graag aan herinnerd wordt.

