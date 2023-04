Nonkel en tante van overleden kleuter verdacht van onopzettelijke doding en schuldig verzuim

De twee personen die zijn opgepakt na de dood van een driejarig meisje in Brasschaat zijn in verdenking gesteld van onopzettelijke doding en schuldig verzuim. Dat meldt het Antwerpse parket. Ze zijn wel onder strikte voorwaarden vrijgelaten.

De ouders van Milou brachten het meisje vrijdag naar haar nonkel en tante in Brasschaat.

Enkele uren later alarmeerden de nonkel en de tante de hulpdiensten. In eerste instantie beweerden ze dat het meisje op de Bredabaan in Brasschaat was aangereden en dat de bestuurder vluchtmisdrijf had gepleegd. Maar dat verhaal bleek al snel ongeloofwaardig. Er kon geen beschrijving van het voertuig worden gegeven en er waren geen andere getuigen.

Het driejarige meisje werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar ze zaterdagavond kort na middernacht overleed aan haar verwondingen.

Na verhoor werden de 37-jarige nonkel en 43-jarige tante van het meisje opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hen in verdenking gesteld van onopzettelijke doding en schuldig verzuim. Volgens de politie viel de kleuter wellicht van de trap in de inkomhal van het appartement van het koppel.

Het onderzoek is nog volop aan de gang, stelt het parket. De twee zijn vrij onder voorwaarden.

