Wie wint de Woutertje Pieterse Prijs? Dit zijn de kanshebbers

De shortlist van de Woutertje Pieterse Prijs, de belangrijkste prijs voor kinder- en jeugdliteratuur van Nederland, is bekend.

Zes kinder- en jeugdboeken maken nog kans om de Woutertje Pieterse Prijs te winnen. Twee titels op de shortlist liepen eerder ook al in het oog bij de jury van de vorige week uitgereikte Boon Jeugdliteratuur: de youngadultroman Patroon van Marco Kunst, over een jongen die zich verantwoordelijk voelt voor de dood van zijn beste vriend, en het avontuurlijke kinderboek Mot en de metaalvissers van Sanne Rooseboom en Sophie Pluim, over de duikbootavonturen van een meisje dat Vlinder heet, maar liever Mot wil worden genoemd.

Staan verder ook op de lijst: Ik ben hier, van Joke van Leeuwen, waarin een meisje in slaap valt op het dak van een kantoorgebouw dat omringd wordt door wassend water, het originele Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda van Bibi Dumon Tak en Annemarie van Haeringen, waarin dieren een spreekbeurt houden over andere dieren: de regenworm over de anaconda en de poetsvis over de haai. Ook Joukje Akveld en Djenné Fila kijken vanuit het perspectief van dieren in hun non-fictieboek Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen. De winnaar kennen we op 8 april. Hij of zij krijgt 15.000 ­euro mee naar huis.