De man die Madonna en Talking Heads ontdekte

Platenbaas Seymour Stein maakte The Ramones en Madonna beroemd, maar ook de Nederlandse band Focus, allemaal op buikgevoel.

De platenbaas Seymour Stein, die zondag op zijn 80ste aan kanker is overleden, had maar één advies voor mensen die in de muziekindustrie willen werken: ‘Begin jong!’

En of Stein jong begonnen is. Op zijn dertiende schreef Seymour Steinbigle muziekrecensies voor Billboard – het jongetje met de hartafwijking luisterde thuis uren naar soul en rock op de radio. Op zijn negentiende werd hij ‘artist & repertoire’ manager voor King Records. Grote baas Syd Nathan eiste dat hij zijn naam minder joods zou maken, maar stuurde hem ook meteen op tournee met James Brown.

In 1966 stichtte hij zijn eigen platenlabel, Sire. Stein was ondertussen getrouwd met Linda. Ze wist voor hun huwelijk dat hij homo was, maar ze was even vastberaden om in de muziek te werken; ze werden de ‘rock-‘n-roll king & queen’ van New York. Ze nam hem mee naar de repetities van een interessant groepje, The Ramones. Zij werd hun manager, Seymour tekende hen bij Sire. En even later ook hun voorprogramma, de kunstschoolstudenten van Talking Heads.

Jodelende hit

Daarmee was Stein op zijn 33ste synoniem was met New Yorkse (post)-punk, want hij had ook Dead Boys en Richard Hell and the Voidoids getekend. Maar zijn neus voor muziek ging veel breder. Een van de eerste successen van Sire was de verzamelplaat Nuggets, nog steeds de beste introductie tot de psychedelische rock van de jaren 60. En hij gaf de Nederlandse band Focus een contract zodra hij ‘Hocus pocus’ hoorde. Het nummer met de jodelende Thijs van Leer werd een wereldhit in 1971.

Vanuit het Londense kantoor van Sire bracht hij jarenlang de nieuwste Britse muzikanten naar de Verenigde Staten. Hij tekende The Cure, Echo and the Bunnymen, Depeche Mode, The Smiths en Aphex Twin. Sire was in de jaren 80 dé platenfirma waar jonge muzikanten wilden zijn. Zo ook Madonna. Stein beluisterde haar demo in het ziekenhuis waar hij net een hartoperatie had ondergaan. Hij belde de producer van de demo. Vier uur later stond Madonna in vol punkornaat naast zijn bed. Ze tekenden een contract in zijn ziekenhuiskamer.

Madonna leverde hem 23 toptienhits in haar periode bij Sire. Hoe je de goede artiesten eruit pikt? Dat kon Stein niét in een kort advies gieten. ‘Ze moeten goede songs hebben.’ Maar wat maakt een goede song? ‘Als je oren en je lijf het je niet zeggen, dan je verstand zeker niet.’

