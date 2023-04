Jacaranda’s kleuren Mexico-Stad paars

De jacaranda’s, loofbomen met trossen bloemen die een aantrekkelijke paarsblauwe kleur hebben, staan in volle bloei in Mexico-Stad. De kleurrijke bloemen in de Mexicaanse hoofdstad zijn een erfenis van een Japanse tuinman.

In 1930 was president Pascual Ortiz Rubio bij een bezoek aan Washington erg onder de indruk geraakt van de kerselaars in de straten daar. Hij wilde hetzelfde prachtige schouwspel zien in de hoofdstad van zijn land.

Om aan het verzoek van de president te voldoen, schakelde het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken Tatsugoro Matsumoto in, een Japanse immigrant die de tuinen van Chapultepec verzorgde, destijds de presidentiële residentie in Mexico-Stad. Maar de tuinman oordeelde dat de winters in de hoofdstad niet koud genoeg waren om de kersen volledig tot bloei te laten komen. En zo werden als alternatief jacaranda’s aangeplant in heel Mexico-Stad.

Foto: NYT

Foto: NYT