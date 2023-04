Vogue zet 106-jarige Filipijnse tatoeëerder op de cover

Op de cover van Vogue staat deze maand een Filipijnse tatoeëerder. Ze staat symbool voor de unieke en lokale tattoostijl ‘batok’ en is met haar 106 jaar het oudste model ooit op de cover van de Filipijnse Vogue.

Apo Whang-Od is afkomstig uit Buscalan, een afgelegen bergdorp in het Filipijnse Kalinga. Ze was de eerste en enige ‘mamabatok’, ook wel vrouwelijke batok-tatoeëerder, van haar generatie. In februari 2023 vierde ze haar 106e verjaardag.

Foto: Vogue

Whang-Od begon op haar zestiende te experimenteren en leerde de batok-techniek van haar vader. Bij die techniek dipt de artiest een doorn, vastgemaakt aan bamboe, in roet en natuurlijke kleurstof en slaat hij met een extra stok op de doorn om de inkt op de huid aan te brengen. Dat gebeurt aan een tempo van ongeveer honderd slagen per minuut. Sinds een vijftiental jaren komen mensen van over de hele wereld naar Whang-Od om zo’n kunstwerk op hun lichaam te vereeuwigen.

Symbolische waarde

Bij de inheemse bevolking hebben batok-tattoos een grote symbolische waarde. Mannen prijzen zichzelf ermee als koppensneller. Koppensnellen is een ritueel dat nu niet meer gebruikelijk is, maar verwijst naar hoe ze hoofden van personen die ze doodden, afsneden en meenamen. Vrouwen kiezen eerder voor tattoos als symbool van vruchtbaarheid en schoonheid. niet-getatoeëerde vrouwen waren imperfect, want geen tattoos hebben, stond gelijk aan geen moed, rijkdom en schoonheid hebben.

Toen de Amerikaans katholieke missionarissen scholen bouwden in de dorpen en ze de dorpsmeisjes dwongen om hun armen te bedekken, nam de schaamte over de tattoos toe. De westerse schoonheidsidealen drongen zich op, waardoor de kunst van batok naar de achtergrond verdween. Vandaag houden vooral Whang-Od en haar achternicht Grace de kunst in stand.

