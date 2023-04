Hoeveel stijlbreuken kan een stuk verdragen?

De mayonaise pakt niet tussen Wim Vandekeybus en het Internationaal Theater Amsterdam, zo bewijst Bloedbruiloft. Lang geleden dat we nog zo’n ouderwets en pathetisch stuk zagen.

Bloedbruiloft Wim Vandekeybus en Internationaal Theater Amsterdam Tot en met 15/4 in ITA, Amsterdam

Het verbaast niet dat Wim Vandekeybus voor zijn eerste regie bij Internationaal Theater Amsterdam zijn oog liet vallen op Federico Garcia Lorca’s Bloedbruiloft (1932). Het magisch-surrealistische plattelandsverhaal over een bruid die er op haar trouwdag vandoor gaat met haar minnaar Leonardo zit vol vintage Vandekeybus-thema’s: de liefde als instinct dat je alleen met de dood kunt bekopen, de strijd van het individu tegen de burgerlijke moraal, de natuur als spiegel voor de ziel.

Lorca zelf krijgt als eerste het woord. Bij kaarslicht reciteert hij zijn gedicht ‘Gazel van de wanhopige liefde’, een voorbode van de tragische ­romance. Net zoals in 1936 onder de Franco-dictatuur wordt de homoseksuele dichter vervolgens door twee soldaten afgeknald, compleet met ­namaakgeweer. Even slikken: gaan we echt zo ­ouderwets toneeltje spelen? Helaas wel.

Het levert een stoffige bedoening op. Lorca’s tekst, in een vertaling van Dolf Verspoor van 1985, is erg gedateerd. Van de gezwollen natuurmetaforen (‘vandaag is hij als een dahlia’) tot het overgeïdealiseerde liefdesconflict en de achterhaalde genderopvattingen (meisjes moeten kantklossen, jongens zich immer wapenen voor de strijd): wat moeten we hier nog mee?

Ontwerpster Isabelle Lhoas ontdubbelt die sfeer met archaïsche kostuums: de vrouwen verschijnen in folkloristische jurken, de ­mannen als oldskool cowboys. In de sprookjesachtige derde akte is het hek helemaal van de dam, met dank aan Hans Kesting die als orakelende maan verschijnt in een creabea-kostuum waarop de KNS in de jaren 70 ongetwijfeld jaloers was geweest.

Het had best spannend kunnen zijn, Bloedbruiloft opvoeren als een anachronisme. Maar daarvoor nemen de klassieke spelers de tekst te serieus. Janni Goslinga (de moeder van de bruidegom) en Eefje Paddenburg (in een dubbelrol als de bruid en Leonardo’s vrouw) vertolken hun personages met onnodig veel gravitas. Het contrasteert fel met de eendimensionale baldadigheid van de bruidegom (Daniël Kolf) en minnaar (Achraf Koutet). Als spelregisseur vindt Vandekeybus consistentie noch subtiliteit in zijn ensemble. Alle acteurs lijken wel weggelopen uit een ander stuk.

In een poging Bloedbruiloft naar onze tijd te halen breekt Vandekeybus het historische register open met zwart-witfilmbeelden, gemaakt door zijn zoon Fernando. Die vloeien mooi over in het monumentale decor van Gijs Van Vaerenbergh, een rotsformatie van vilten doeken die het rurale Andalusië oproept. Toch blijft het statuut van de camerabeelden flou. Op z’n best werkt de film in de evocatie van weidse natuurlandschappen of in de dialogen tussen de spelers op het podium en hun gefilmde alter ego’s.

Potsierlijker wordt het wanneer Vandekeybus Lorca’s personages bruusk de 21ste eeuw in katapulteert. In het pathetische slot springen de twee geliefden in een wingsuit het ­ravijn in, hun vermeende vrijheid tegemoet. ‘Ik heb je lief!’, schreeuwen ze onderweg, aangezet door een veel te dikke soundtrack. Als er nog een restje poëzie overbleef, dan maakt Vandekeybus die kapot door het duo – nog steeds in parachutepak – weer op het podium te droppen.

Je zit er allemaal wat ongelovig naar te kijken. Hoeveel stijlbreuken kan een stuk verdragen?

