Door de uitfasering van chloorfluorkoolwaterstoffen kan het ‘gat’ in de ozonlaag zich langzaam herstellen. Toch neemt de aanwezigheid van enkele van die ozonvreters in de atmosfeer weer toe. ‘Misschien moet het Montreal-verdrag worden aangescherpt.’

In 2010 ging er een totaalverbod in op de productie van choorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) voor gebruik in onder meer drijfgassen en koelmiddelen. Toch neemt de aanwezigheid van vijf cfk’s in de atmosfeer ...