Trump wil aanhangers enkele uren na voorleiding al toespreken in Florida

De Amerikaanse oud-president Donald Trump zal zich dinsdag om 14.15 uur lokale tijd melden bij de rechter in New York. Hij krijgt er de precieze aanklacht in de zaak-Stormy Daniels te horen, maar kan nadien weer beschikken. Hij wil enkele uren later zijn aanhangers alweer toespreken vanuit zijn woning in Mar-a-Lago.

Dat is meegedeeld door het campagneteam van Trump. Hij zou al maandagmiddag lokale tijd naar New York vertrekken, en overnachten in de Trump Tower, in hartje Manhattan. Op dinsdag heeft hij om 14.15 uur (20.15 uur onze tijd) een afspraak in de rechtbank, bevestigt ook de rechtbank.

Over de afspraken rond de arrestatie van de Republikein zijn nog niet alle details bekend. Wat wel al is uitgelekt, is dat Trump zonder handboeien zal verschijnen. De rest van de rechtbank zal niet toegankelijk zijn zolang Trump aanwezig is. Hij zou na afloop ook weer mogen vertrekken.

De politie in New York laat echter niets aan het toeval over. In de omgeving van het gerechtsgebouw zijn al enkele dagen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Twee weken geleden riep Trump zijn aanhangers immers nog op om zich te verzetten tegen een aanhouding, en gevreesd wordt dat sommigen die oproep ook ernstig nemen.

Joe Tacopina, advocaat van Trump, zegt de voorleiding ‘zo kort mogelijk’ te willen houden. ‘Ik hoop dat we zo snel mogelijk binnen en buiten kunnen’, zegt hij in een gesprek met ABC News. ‘Als we voor de rechter komen, zeggen we “niet schuldig”, leggen de verdere agenda vast, en vertrekken weer.’

Daarna gaat de oud-president meteen weer het vliegtuig op, richting zijn verblijf in Florida. Bij zijn aankomst in Mar-a-Lago zou hij zich tot zijn aanhangers richten, aldus het campagneteam van de voormalige president. Als alles volgens plan gebeurt, is die toespraak al voor 20.15 lokale tijd.

Zwijggeld

De zaak draait om 130.000 dollar zwijggeld die Trump in 2016, net voor de presidentsverkiezingen, liet betalen aan pornoactrice Stormy ­Daniels. Volgens de procureur gebeurde dat met een frauduleuze constructie als doel imagoschade in volle campagne te ­ontlopen. Trump riskeert vier jaar gevangenis.

