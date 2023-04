Dochter ontsnapt uit jarenlang geïsoleerd Nederlands gezin: ‘Mocht met niemand contact hebben’

Een Nederlands echtpaar dat in Spanje woont zou de kinderen jarenlang hebben afgesloten van contact met de buitenwereld. De 24-jarige dochter kon dit weekend ontsnappen. De politie heeft een onderzoek ingesteld, maar tegen de ouders is geen aangifte gedaan.

De Nederlandse familie woont op een boerderij in Arbúcies, op zo’n 80 kilometer van Barcelona. De kinderen, een dochter van inmiddels 24 jaar en een zoon van 18 jaar, kwamen volgens de krant La Vanguardia nooit in aanraking met buitenstaanders, kwamen zelden buiten en kregen geen onderwijs. Ze beschikten zelfs niet over identiteitspapieren. De twee hadden alleen regelmatig contact met hun dichtste familie, onder wie twee broers van de moeder.

De situatie kwam aan het licht toen de 24-jarige dochter begin maart aanklopte bij een naburige boerderij. Daar vertelde ze dat het haar eerste gesprek was met een vreemde, dat zij was ontsnapt van haar ouders en niet meer terug naar huis wilde omdat zij ‘de wereld wilde zien’. De buren besloten samen met de vrouw de politie in te schakelen.

Volgens El punt avui verklaarde de 58-jarige vader dat de dochter psychische problemen heeft, en daarvoor behandeld wordt door haar oom. Die bevestigde dat verhaal maar kon geen medisch dossier voorleggen.

De rechter gaf opdracht om onderzoek te voeren wegens mishandeling en aanhoudend huiselijk geweld, maar de ouders beriepen zich op hun zwijgrecht. Na verhoor door de politie weigerden de zoon en de dochter een klacht in te dienen bij de politie. Daarop konden de ouders toch weer beschikken. Hun twee kinderen trokken nadien weer mee met hen naar de boerderij.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie weten het verhaal via de media te hebben vernomen, maar geen verzoek tot consulaire bijstand te hebben gekregen.

In Nederland roept de zaak herinneringen op aan de situatie van een gezin in Ruinerwold, dat jarenlang afgezonderd leefde tot een van de zonen vertrok. Daar ging het wel nog om minderjarige kinderen. De vader werd uiteindelijk niet vervolgd, omdat hij na een hersenbloeding niet meer in staat was om terecht te staan.

