Tim Wellens brak sleutelbeen op vier plaatsen: ‘Veel pijn’

Tim Wellens liep zondag bij zijn valpartij in de Ronde van Vlaanderen vier breuken op in het linkersleutelbeen. Dat bevestigt de onfortuinlijke renner van UAE Emirates maandagmorgen via zijn sociale media.

‘Sleutelbeen in vier stukken. Veel pijn, maar het zou de komende dagen al veel beter moeten gaan’, schrijft Wellens in een bericht waarin hij kopman Tadej Pogacar en zijn teamgenoten feliciteert met de overwinning in Vlaanderens Mooiste. De Limburger dankt ook het verplegend personeel van de ziekenhuizen in Oudenaarde en Herentals en iedereen die hem een steunbericht heeft gestuurd.

De 31-jarige Wellens was een van de grootste slachtoffers van de massale valpartij die werd veroorzaakt door de Pool Filip Maciejuk in aanloop naar de eerste beklimming van de Oude Kwaremont, op zo’n 140 kilometer van de streep. De renner van Bahrain-Victorious werd door de jury uit koers gezet.

