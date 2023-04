Blogger Vladlen Tatarski stierf bij een bomaanslag in Sint-Petersburg. Russische autoriteiten onderzoeken of de bom in een buste zat die de nationalistische oorlogsstoker kreeg tijdens een debat en wijzen naar Oekraïne.

Vladlen Tatarski, een prominente Russische militaire blogger en fervent voorstander van de oorlog in Oekraïne, is zondag aan zijn einde gekomen bij een explosie in Sint-Petersburg.

De bom ging af in een café waar Tatarski een debat leidde. Volgens de Russische autoriteiten raakten zeker 32 mensen gewond. Er zijn aanwijzingen dat de bom in een buste zat die de blogger in ontvangst had genomen van een ogenschijnlijke bewonderaarster.

Een getuige zei in een videobericht, geanaliseerd door persbureau AP, dat de vrouw een buste had meegebracht, die ze wilde overhandigen aan Tatarski. Na tegenwerking van de veiligheidsmensen, die vermoedden dat het beeldje een bom kon bevatten, mocht de vrouw de buste toch overhandigen aan Tatarski. Nadat de blogger die op een tafel plaatste, werd het interieur van het café aan stukken gereten.



Russische autoriteiten onderzoeken momenteel of de ontploffing daadwerkelijk veroorzaakt werd door de bustebom of door een explosief dat eerder in het café was geplaatst. Niemand heeft de aanslag opgeëist, maar de politie arresteerde volgens persbureau Interfax wel een verdachte: de Sint-Petersburgse anti-oorlogsactiviste Daria Triopova.

‘Spinnen in een potje’

Tatarski maakte deel uit van een groep oorlogszuchtige ‘milbloggers’ die de Russische invasie in Oekraïne becommentariëren en aanmoedigen. Hij onthaalde de illegale Russische annexatie van vier Oekraïense regio’s vorig jaar op een triomfantelijke videoboodschap: ‘We zullen iedereen verslaan, iedereen vermoorden, iedereen beroven die we moeten beroven. Het zal allemaal gaan zoals wij het willen. God zij met jullie.’

Voor de nationalistische ideoloog Aleksandar Doegin maakt het hem tot een ‘onsterfelijke’ held. Doegin verloor in augustus vorig jaar zijn dochter, de eveneens nationalistische opiniemaakster Daria Doegina, in een aanslag met een autobom. Veel vingers in Rusland wezen toen naar Oekraïne en dat is nu niet anders.

De Russische autoriteiten spraken over een operatie van de Oekraïense militaire inlichtingendienst. De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, stelde dat Tatarski’s publicaties hem de ‘haat van het regime in Kiev’ hadden opgeleverd. Jevgeni Prigozjin, chef van de Wagner-militie die meevecht met het Russische leger in Oekraïne, verklaarde dan weer dat hij Kiev ‘niet de schuld geeft’.

De Oekraïense regering ontkende alle betrokkenheid. Michajlo Podoljak, adviseur van de Oekraïense president Zelenski, weet de explosie aan spanningen in Rusland zelf. ‘Spinnen zijn elkaar aan het opeten in een potje’, twitterde Podoljak. ‘Het was een kwestie van tijd voor binnenlands terrorisme een instrument zou worden in de interne politieke strijd.’ Eerdere aanvallen op personen en infrastructuur in Rusland werden soms door Kiev toegejuicht, maar niet opgeëist.

Tatarski was afkomstig uit de Oekraïense Donbas-regio, waar nu intens gevochten wordt. Hij is een voormalige mijnwerker, meubelmaker en bankovervaller. Hij vluchtte uit de gevangenis nadat door Rusland aangestuurde krachten in 2014 geweld ontketenden in de regio, sloot zich aan bij de separatistische milities en begon vervolgens een carrière als blogger.

