Parijs gaat elektrische deelsteps verbieden

Bijna 90 procent van de Parijzenaars die gestemd hebben in een referendum, heeft zich uitgesproken tegen elektrische deelsteps. Dat blijkt uit cijfers van burgemeester Anne Hidalgo. Zij had beloofd de uitslag te respecteren.

Elektrische deelsteps maken sinds 2018 deel uit van het straatbeeld in de Franse hoofdstad. Ze zijn een populair alternatief voor de auto, metro of fiets. In de Franse hoofdstad zijn er ongeveer 15.000 te huur via apps.

Sinds de introductie heeft het stadsbestuur de regels voor de steps geleidelijk aangescherpt, door speciale parkeerzones te creëren en de maximumsnelheid en het aantal aanbieders te beperken. Maar voetgangers blijven klagen over roekeloos rijgedrag, overlast en ongelukken.

Het zette burgemeester Hidalgo aan tot een referendum. Ruim 1,3 miljoen mensen mocht stemmen, maar de opkomst was zoals verwacht laag. Van de iets meer dan 103.000 Parijzenaars die zondag hun stem uitbrachten, heeft 89 procent zich uitgesproken tegen de deelsteps.

Hidalgo, zelf ook voorstander van een verbod, zei de uitslag van de raadpleging op te volgen. De contracten van drie particuliere exploitanten (Lime, Tier en Dott) die op 31 augustus aflopen, worden niet verlengd. Parijs wordt dan de enige Europese hoofdstad die de vervoersmiddelen verbiedt.

De verkiezing heeft geen invloed op elektrische steps in particulier bezit, waarvan er in Frankrijk vorig jaar 700.000 zijn verkocht.

Eerder besliste de Franse regering al om elektrische steps voor iedereen onder de veertien jaar te verbieden. Ook gaan de boetes voor overtredingen met de e-step fors omhoog. De regering hoopt zo de overlast te beperken. Het vervoersmiddel is in korte tijd uiterst populair geworden, maar roept ook weerstand op. Het aantal doden en zwaargewonden door ongevallen met de elektrische steps steeg explosief.

