Neil Young lanceert nieuw kwartet M, T, L & Y.

Rust never sleeps, luidde ooit de titel van een album van Neil Young, en inderdaad, de 77-jarige Canadees brengt alweer een nieuw album uit, zijn vierde in vijftien maanden. Maar deze keer hangt er een treffende symboliek aan vast, want plots maakt Young deel uit van het kwartet Molina, Talbot, Lofgren & Young, een verwijzing naar het legen­darische Crosby, Stills, Nash & Young. De plaat bevat tien songs, en slechts eentje is van Youngs hand. Terzijde: de nieuwe band is eigenlijk een andere vermarkting van Youngs oude band Crazy ­Horse. (vpb)