Netanyahu is de regie over Israël volledig kwijt

Exact een week geleden stond Israël niet eens zo ver van een burgeroorlog. De protesten tegen de controversiële justitiehervorming van premier Netanyahu waren massaal en fel. Zelfs het huis van de premier werd bestormd. En deze week kan de zaak nog verder uit de hand lopen. Drukt Netanyahu zijn justitiehervorming door of bindt hij in? En wanneer keert de rust in Israël terug?