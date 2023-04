Meisje van drie in verdachte omstandigheden overleden

Een kind van drie jaar overleed zaterdag in verdachte omstandigheden in Brasschaat. De politie pakte twee ­familieleden op.

De ouders van Milou Haesaerts (3) blijven achter met veel vragen. Vrijdag na schooltijd brachten ze hun dochter naar haar favoriete nonkel en tante, waar ze elke eerste vrijdag van de maand bleef slapen. ‘Iets waar ze altijd naar uitkeek’, zeggen Shana en Joeri, de ouders van het meisje. Zaterdag hadden ze nog ­enkele keren contact met hun dochter via Skype. ‘Enkele uren ­later kregen we plots telefoon van L. (de tante, red.). Ze was volledig in paniek en zei dat Milou was aan­gereden en dat de bestuurder vluchtmisdrijf had gepleegd.’

DS Video | Driejarig meisje om het leven gekomen na mysterieus ongeval in Brasschaat . Video: De Standaard

De ouders reden meteen naar de woning aan de Bredabaan, waar ze tegelijk aankwamen met de ziekenwagen. ‘We zagen direct dat de situatie hopeloos was. Achteraf hoorden we dat Milou 6 minuten geen zuurstof had gehad.’

Milou werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het UZA in Edegem gebracht. Daar bracht de politie Shana en Joeri al snel op de hoogte dat Milou waarschijnlijk van de trap in de inkom van het appartement van haar oom was gevallen. Kort na middernacht overleed het meisje.

Leugen

B., Milous oom, verklaarde aan de politie dat ze de Bredabaan waren overgestoken op het zebrapad, en daar werden aangereden door een auto, hetzelfde verhaal als wat de tante aan Shana had verteld. In de horecazaken rond het kerkplein had echter niemand het ongeval zien of horen gebeuren. Ook op ­camerabeelden was niets te zien. ‘In eerste instantie ­geloofden we hen, maar er klopte te veel niet’, zegt Milous vader.

De oom en tante werden opgepakt voor verhoor en verschijnen later bij de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over hun verdere aanhouding.

‘Mijn vrouw voelt zich schuldig, maar er was geen enkele reden om aan te nemen dat er iets zou gebeuren. Ze gingen altijd goed met ­Milou om’, zegt Joeri.

‘Net daarom is het onbegrijpelijk dat ze gelogen hebben. We begrijpen het helemaal niet’, zegt Shana. ‘Hadden ze schrik voor de gevolgen? Is Milou wel echt gevallen?’

Lees ook