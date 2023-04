De centrumrechtse Petteri Orpo van de Nationale Coalitie Partij en de radicaal-rechtse Finnenpartij winnen fors in Finland. Voor premier Sanna Marin lijkt het sprookje voorbij. Haar sociaaldemocratische partij eindigt derde.

Nooit eerder had Finland zo’n populaire premier in het buitenland. Een ‘rockster’, noemde The New York Times Sanna Marin (37) in een profiel. Time selecteerde haar als een van de honderd meest invloedrijke ...