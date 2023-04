Opec+ verlaagt onverwacht olieproductie

De Opec+ landen verlagen de productie van olie met 1,16 miljoen vaten per dag. Volgens de Saudische minister van Energie komt die onverwachte ingreep er ‘om de stabiliteit van de markt te ondersteunen’.

De productieverlaging is aangekondigd op de vooravond van een vergadering van Opec+ ministers. Een expert die wordt geciteerd door het persbureau Reuters, zegt dat de maatregel kan leiden tot een ‘betekenisvolle’ prijsverhoging. ‘We zullen waarschijnlijk een prijsstijging van 10 dollar per vat zien’, aldus Dan Pickering van investeringsbedrijf Pickering Energy Partners. Een hogere olieprijs kan Rusland helpen om de oorlog in Oekraïne te financieren.

In oktober vorig jaar had Opec+ besloten tot een productieverlaging van 2 miljoen vaten tot het einde van het jaar. Een woedende Amerikaans president Joe Biden had toen beloofd dat die beslissing ‘consequenties’ zou hebben voor Saudi-Arabië.

De nieuwe maatregel gaat in vanaf mei. Saudi-Arabië neemt het voortouw door zijn output te verminderen met 500.000 vaten tot het einde van dit jaar. Ook de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Irak, Oman en Algerije verlagen de volumes.

Rusland verklaarde zondag dat een al in februari aangekondigde unilaterale productievermindering met 500.000 vaten per dag zal worden verlengd tot eind 2023. De Amerikaanse overheid had in die eenzijdige maatregel toen een signaal gezien dat de band tussen het Kremlin en de Opec-landen aan het verzwakken was. Maar dat blijkt voorlopig niet het geval.

De bankencrisis zorgde vorige maand voor een nieuwe daling van de olieprijs, naar het laagste punt in de voorbije 15 maanden. Maar inmiddels waren de prijzen weer aan het stijgen. Een vat Noordzeeolie noteerde vrijdag net onder de 80 dollar per vat. De meeste experts hadden dan ook geen verandering van het productievolume zien aankomen.

