Zijn vader overleed toen hij zes was, zijn moeder kampte met een zware verslaving. Gelukkig kon Enrique Van Cauwenberge (23) terecht in het pleeggezin van Hilde, die zijn doopmeter werd. ‘Ook ik wil iets betekenen voor kinderen die thuis alleen ellende meemaken.’

‘Voor veel leeftijdgenoten is dit een periode van ontdekken, van feesten, van reizen. In die zin voel ik me ouder dan ik ben: door de manier waarop mijn leven verliep, ligt die tijd al achter me. Ik focus ...