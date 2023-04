Vergunning Antwerpse goudbewerker blijft geweigerd

De rechtbank heeft de vraag van Value Trading afgewezen. Minister Demir blijft er te veel onzekerheid over de uitstoot van giftige stoffen.

De rechtbank van eerste aanleg heeft edelmetaalverwerker Value Trading uit Antwerpen ongelijk gegeven in zijn procedure tegen Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA). Dat heeft de minister in een persbericht gemeld.

Demir weigerde in november vorig jaar de omgevingsvergunning voor Value Trading omdat er onvoldoende duidelijkheid was over de uitstoot van zware metalen. Het bedrijf was naar de rechtbank gestapt om de weigering aan te vechten. De rechter heeft dat afgewezen.

De Antwerpse deputatie had op 13 januari 2022 een vergunning van drie jaar verleend, op voorwaarde dat het bedrijf zou verhuizen. Daartegen gingen 28 omwonenden en het bedrijf zelf in beroep.

Demir verwijst voor haar weigering naar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die voorbehoud maakte in haar advies over het dossier. De VMM gaf aan geen uitspraak te kunnen doen over de vraag of de aangevraagde emissie verenigbaar is met de kwaliteit van de lucht in de omgeving. Ook specialisten van het UZ Leuven vroegen meer onderzoek.

Joodse wijk

Het bedrijf is gevestigd in het hart van de Joodse wijk in Antwerpen en stuit op fel protest van de buurtbewoners. Tijdens verschillende openbare onderzoeken in het kader van de omgevingsvergunning werden meer dan vijfduizend bezwaarschriften ingediend. Die sloegen op onder meer mogelijke gezondheidsklachten, de opslag van gevaarlijke stoffen in een woonwijk, uitstoot van giftige stoffen en waterverontreiniging.

Value Trading heeft eerder, met emissiemetingen van een gespecialiseerd bureau in de hand, volgehouden dat het de milieunormen niet overschreed en dat er geen gezondheidsrisico’s waren voor de omwonenden.

De vorige omgevingsvergunning van het bedrijf is sinds 10 juli 2022 verlopen. Er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

