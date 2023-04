Milieuactivisten van Last Generation hebben het water in een historische fontein in Rome zwart gekleurd. Een boodschap over hoe de toekomst eruitziet, volgens hen.

Een bekende, monumentale fontein op de Piazza di Spagnia in Rome kleurde de voorbije dagen zwart in plaats van transparant. Dat was het werk van drie activisten van de organisatie Last Generation. Ze ...