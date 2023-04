Burkina Faso zet twee journalisten het land uit

Twee Franse journalisten van Le Monde en Libération zijn afgelopen zaterdag uit Burkina Faso gezet. Beiden zijn volgens hun redacties in orde met hun wettelijke papieren, maar kregen van de veiligheidsdienst het bevel binnen 24 uur het land te verlaten. Hun perskaarten zijn geannuleerd. Beide vrouwen waren een dag eerder ondervraagd over een artikel in Libération over gewelddadige acties van het leger. In Burkina Faso worden media sinds een staatsgreep in september 2022 sterk geviseerd.