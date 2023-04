In Guayaquil, de haven van waaruit tonnen cocaïne naar Antwerpen stromen, mag voortaan iedereen met wapens rondlopen.

In Ecuador heeft president Guillermo Lasso de noodtoestand afgekondigd in Guayaquil, de belangrijkste havenstad, in de voorsteden Duran en Samborondon en in de provincies Santa Elena en Los Rios. Daardoor ...