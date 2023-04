Kan Angèle het glazen (taal)plafond doorbreken in de VS?

Donderdag trapt Angèle haar eerste Amerikaanse tournee af. Maar kan een Belgische zangeres die in het Frans zingt meer mensen bereiken dan zij die de taal en cultuur al koesterden?

Popzangeres Angèle is op 14 en 21 april te gast op Coachella, een van de invloedrijkste alternatieve festivals van de VS. Op de affiche is ze even zichtbaar als onder meer Yves Tumor, ­Pusha T en Wet Leg – niet slecht! Donderdag trapt ze haar tournee al af in een chique theaterzaal in Vancouver en daarna volgen nog tien concerten aan de Oost- en Westkust van de VS, en in Canada.

Het wordt haar eerste echte tournee buiten Europa. Ze vertelde al dat ze nerveus is – je kunt in zo’n onderneming beter niet ziek vallen of je kwetsen – maar dat ze van plan is zich te amuseren en nieuwe dingen te ontdekken.

Dat Angèle nieuw afzet­gebied zoekt, is logisch. Vorig jaar was ze met haar album ­Nonante-cinq de bestverkochte Franstalige artieste in Frankrijk, na vijf mannen, onder wie een andere Belg, Stromae.

Frans label

Angèle en Stromae mogen dan wat betreft nationaliteit 100% Belgisch zijn, industrieel gezien zijn ze Frans. Hun platen verschijnen bij kleine labels (Mosaert en Initial), die samenwerken met Universal Music France (UMF), dat de promotie mee voor zijn rekening neemt. De slagkracht van een Frans ­label is vele malen groter dan die van een Belgisch label.

Hun verkoopcijfers in het buitenland worden met trots bijgeschreven in de cijfers van het Franse Centre National de la Musique, dat de muziekcreatie aanvuurt van artiesten die de Franse nationaliteit hebben, of bij een Frans label zitten. Dat gebeurt onder meer door steun aan buitenlandse tournees.

Angèle doet in de komende weken grote clubs aan in Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Angeles en New York, met een capaciteit van twee- tot drieduizend mensen. Daarmee bereikt ze zeker de Franstaligen in die steden, jongeren die Frans studeren op school en een kleine groep muzikale ­omnivoren die haar stijl exotisch zullen vinden.

In de Franse taal zingen blijft echter een grote barrière om in de VS bij een breed ­publiek door te breken. Geen enkele Franstalige artiest vond daar al een antwoord op.

Kan Angèle wat anderen niet konden? De tournee laat sowieso toe om de zangeres media­gewijs bekender te maken, en ze heeft een troefkaart: haar ­duet ‘Fever’ met de Engelstalige zangeres Dua Lipa. Die song leverde haar op Spotify meer dan 300 miljoen streams op, dubbel zoveel als haar bekendste hit ‘Balance ton quoi’. Vergelijk met ‘Mon amour’, Stromaes Frans-Engelse duet met Camila Cabello, dat ‘maar’ 13 miljoen streams opleverde.

Francité

Helemaal anders is het intussen in Québec en Montréal, waar Angèle net als Stromae ­afgelopen november, en de Belgische rapper Damso (ook bij UMF) in januari, aantreedt in respectievelijk het Centre ­Videotron (capaciteit 18.000) en het Centre Bell (capaciteit 21.000). Daar is ze, precies vanwege die band met de Franse taal, een ster en past ze ook in het oude ideaal van het Franse ‘Bureau Export’ om de francité, of de uitstraling van de Franse cultuur, in het buitenland ­levendig te houden.

Lees ook