IJzersterke Lotte Kopecky voert bisnummer op en soleert naar winst in Ronde van Vlaanderen

Lotte Kopecky heeft voor het tweede jaar op rij de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De 27-jarige renster van SD Worx reed 45 kilometer in de aanval, waarvan ze de laatste 18 solo afwerkte na een geweldige aanval op de Oude Kwaremont. Kopecky schrijft daarmee ook geschiedenis: ze wordt mederecordhoudster en is pas de tweede renster ooit die twee jaar op rij Vlaanderens Mooiste wint.

SD Worx tegen de rest: dat zou het verhaal worden van de Ronde van Vlaanderen. Titelverdedigster Lotte Kopecky begon als topfavoriete, met ploeggenotes Demi Vollering en Marlen Reusser - respectievelijk winnaressen van de Strade Bianche en Gent-Wevelgem - als op papier grootste concurrenten. Al waren er ook buiten het bastion van SD Worx natuurlijk gevaarlijke namen. Wereldkampioene en tweevoudig winnares Annemiek van Vleuten, bijvoorbeeld. En wat met Marianne Vos, die tien jaar geleden de Ronde won en zondag pas voor haar derde koersdag van het jaar stond?

• ‘Tadej Pogacar is de sterkste en triomfeert in spektakeleditie Ronde van Vlaanderen’

De vrouwen vertrokken in Oudenaarde voor een 158 kilometer lange slijtageslag waarbij ze 13 hellingen moesten overwinnen. En net zoals de mannen namen de vrouwen een verschroeiende start: een gemiddelde snelheid van 40 km/u in het eerste wedstrijduur was daar getuige van. Op een grote valpartij bij de terugkeer in Oudenaarde na, viel er ook niet veel te vertellen over de beginfase van deze twintigste Ronde voor vrouwen.

Van Vleuten tegen de grond

In de aanloop naar de Wolvenberg - het begin van de eerste heuvelzone - werd het vuur aan de lont gestoken door Ally Wollaston (AG Insurance). De Nieuw-Zeelandse zou een tijdje alleen voor het peloton rijden voor ze gezelschap kreeg van Elise Chabbey (Canyon-SRAM) en Susanne Andersen (Uno-X). In het peloton werd nog een keer gevallen - onder meer Ashleigh Moolman-Pasio lag erbij - maar verder hield de grote groep zich nog steeds gedeisd.

En toen kwam de sprint naar de Koppenberg. Terwijl de drie leiders ingerekend werden, liep het fout voor wereldkampioene Van Vleuten, die samen met enkele andere rensters tegen de grond ging. Van Vleuten zou daarbij minuten verliezen en alle kansen op een historische derde zege in Vlaanderens Mooiste zien verdwijnen.

Kopecky werkte het ploegenwerk perfect af Foto: BELGA

Op de Koppenberg kwam het peloton vervolgens letterlijk tot stilstand toen Liane Lippert slipte en voet aan grond moest zetten. Enkel Marlen Reusser en Silvia Persico (UAE) konden overeind blijven en reden zo weg. Kopecky kon zich snel weer op gang trekken en reed zo samen met teamgenote Lorena Wiebes naar Reusser en Persico.

Een kwartet aan de leiding dus, met daarbij drie rensters van SD Worx: een droomscenario voor Kopecky. De uitdunning werd echter al snel ingezet. Wiebes moest overboord op de Taaienberg, op de Kruisberg ging het vervolgens ook te snel voor Reusser. Kopecky en Persico bleven voorin over.

Aan de voet van de Oude Kwaremont had dat duo een voorsprong van zo’n twintig seconden op een achtervolgend groepje met onder meer Reusser, Vollering, Shirin van Anrooij, Elisa Longo Borghini en Katarzyna Niewiadoma. Longo Borghini verrichtte daar berewerk in dienst van de piepjonge Van Anrooij.

Kopecky gaat solo

Op die Oude Kwaremont achtte Lotte Kopecky vervolgens haar moment gekomen. De grote Belgische hoop zette een versnelling in. Persico kon nog even aanhaken, maar op het steilste stuk van de 2,2 kilometer lange klim parkeerde de Italiaanse zich compleet. Kopecky mocht zich dus opmaken voor een kabinetstukje identiek aan dat van Tadej Pogacar een uur eerder: een solo van zo’n 18 kilometer naar Oudenaarde met succes afronden.

• ‘Reportage opper-steward Rik Bossuyt | Rik Bossuyt, de bodyguard van de koers’

De voormalige Belgische kampioene reed een gat van zo’n 40 seconden op de achtervolgers bij elkaar. Persico werd op de Paterberg bijgehaald door de achtervolgers, onder impuls van een zeer sterke Van Anrooij. Ook Niewiadoma glipte mee, net als Demi Vollering - die als stoorzender fungeerde voor Kopecky. Bij dat groepje viel het stil: zo konden ook Reusser, Juliette Labous en Longo Borghini weer komen aansluiten.

Helemaal voorin viel Kopecky allesbehalve stil: haar voorsprong groeide beetje bij beetje en stagneerde rond de 45 seconden. Het zorgde ervoor dat ze in de slotkilometers genoeg tijd had om te genieten van haar tweede opeenvolgende zege in Vlaanderens Mooiste. Kopecky is de vierde renster die de Ronde voor de tweede keer wint, na Mirjam Melchers-Van Poppel, Judith Arndt en Annemiek van Vleuten. Melchers-Van Poppel en Kopecky zijn de enigen die in twee opeenvolgende jaren wonnen: een huzarenstukje dus.

Lees ook