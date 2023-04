In beeld | De horrorstraat in Boetsja één jaar later: nieuw wegdek, nieuw leven

Een jaar geleden lagen in deze straat in Boetsja 36 ongewapende burgers dood op de grond, in koelen bloede vermoord door Russische soldaten. Nu ondergaat de Appelboomstraat een heuse gedaantewisseling.

De foto van de vernielde Stationsstraat in Boetsja is gemaakt op 4 april 2022. De Stationsstraat komt uit op de Appelboomstraat, misschien wel de ­beruchtste straat van heel Oekraïne. Een jaar geleden lagen hier 36 ongewapende burgers dood op de grond, in koelen bloede vermoord door Russische soldaten. Vandaag ondergaat de Appelboomstraat een heuse gedaantewisseling. Het wegdek wordt heraangelegd en onder de grond komt er een nieuw buizenstelsel. De straat krijgt een apart fietspad en voetpad. Op verschillende plaatsen verrijzen nieuwe huizen en waar mogelijk worden daken en ­muren ­hersteld. ­Ramen en deuren worden geplaatst en overal wordt er gepleisterd en geschilderd.

Binnenkort zal de straat een heel moderne aanblik geven, dat alles gefinancierd door ­binnen- en buitenlandse giften. Toch willen de bewoners die ik aanspreek het niet zozeer ­hebben over de werken, wel over de wreedheden die hier begaan zijn.