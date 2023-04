Procol Harum en witte haartjes

Keith Reid van Procol Harum, die vorige week overleed, schreef ‘A whiter shade of pale’, een van de onbegrijpelijkste teksten uit de popmuziek. En een van die hits die je associeert met momenten uit je leven.

Inge Schelstraete

Ik had een nieuw broertje – het eerste. Hij had zulke fijne, witte haartjes dat we ze eerst niet zagen.

Voor ons was het de zomer van mijn broertje, maar op de radio heerste Procol Harums ‘A whiter shade of pale’ oppermachtig. Keith Reid, de tekstschrijver ervan, overleed vorige week. Nog altijd weet niemand waarover zijn tekst gaat. De openingsregel alleen al: ‘We skipped the light fandango.’ Je deed wát?

De familie was zo anglofiel dat we als kinderen wel iéts begrepen. De zanger zei iets over ‘licht’ tegen iemand die Fandango heette, dachten we. Zijn lief? ‘Dat kan niet, vrouwennamen eindigen op een a’, zei mijn neef, terwijl we in de zandbak een piste voor knikkers bouwden. ‘En Yoko Ono dan?’, vroeg ik. ‘Dat is toch een vrouw?’ De tunnel die hij met een soeplepel aan het uitkerven was, stortte in. ‘Kijk nu wat je gedaan hebt’, zei hij boos. ‘Met je ruziemaken altijd. Fandango is een roversnaam, dus een man.’

Ik gok tegenwoordig dat ze de fandango oversloegen omdat hij te moeilijk is om te dansen. Ik ben nu ook meer onder de indruk van de simpele zeggingskracht van de slotregels: ‘That her face, at first just ghostly, turned a whiter shade of pale.’

Helaas heb ik ondertussen al meegemaakt dat een vrouw nog witter werd dan een geest. Terwijl ze iets vertelde als ‘ze overwegen zelfs geen chemo meer’, ‘dat gaat 3.000 euro kosten, mijn laatste spaargeld’ of ‘hun affaire is al tien jaar bezig, zegt hij’. Nooit klonk het treurende orgel van ‘A whiter shade of pale’ op de achtergrond, al zou het nooit ongepast zijn.

Maar al moet dit een van de triestste songs uit de pop­geschiedenis zijn: als ik hem hoor, vult mijn lijf zich met een intens geluksgevoel, en mijn hoofd met zomers licht. Ik sta op mijn tenen en kijk in de wieg, waar een baby met de witste haartjes die je ooit hebt gezien tandeloos naar mij lacht. Op de radio weerklinkt altijd ‘A whiter shade of pale’.

