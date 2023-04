Poolse renner die grote valpartij in Ronde van Vlaanderen veroorzaakt, uit koers gezet

De Poolse renner Filip Maciejuk (Bahrain Victorious) die aan de kant van de weg roekeloos probeerde op te schuiven, veroorzaakte een enorme valpartij in het peloton van de Ronde. Een vijftigtal renners was betrokken.

Topfavoriet Wout Van Aert werd even opgehouden, maar kon snel verder. Andere renners hadden minder geluk: het grootste slachtoffer van de crash werd Tim Wellens, die naar het ziekenhuis in Oudenaarde moest worden overgebracht. Ook Ben Turner en Jasper Stuyven kwamen gehavend uit de valpartij.

De oorzaak van de crash was een ongehoord manoeuvre van de Poolse renner Filip Maciejuk. Die probeerde een deel van het peloton voorbij te steken door een stukje over de grasberm te rijden in plaats van op de verharde weg en stuurde daarna onverwijld zijn fiets in de voorste rijen van het peloton. Hij tikte andere renners aan waardoor verschillende rijen van het peloton als een kaartenhuis in elkaar stuikten. In totaal werden zo’n 50 tot 60 renners gehinderd door de solo slim van Maciejuk, die later uit de koers werd gezet.

Lees ook