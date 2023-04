Elf keer eropuit met kinderen in de paasvakantie

Daar is de lente, daar is de paashaas. Weer of geen weer: tijd om buiten te komen. Elf tips om met de kinderen op stap te gaan.

Film Kleine All: de menselijke antenne

Kinderen kunnen hun hart ophalen met deze 3D-animatiefilm: wanneer All even als menselijke antenne fungeert, zodat zijn buurman contact kan zoeken met ufo’s, zet hij een geweldig avontuur in gang. Er landt een telepathisch groen ruimtemeisje, net wanneer All zich wat eenzaam voelt. Ze worden de beste vrienden. Maar er zijn kapers op de kust: een verzamelaar van opgezette dieren wil het meisje hebben voor zijn collectie. All zet alles op alles om haar zo snel mogelijk weer de ruimte in te helpen.

Sphinx (Gent), Kinepolis (Antwerpen, Gent, Hasselt), The Roxy Theatre (Koersel), Cinema ZED (Leuven), Euroscoop (Genk, Lanaken, Maasmechelen, Siniscoop), Cinema Central (Ninove) en Lumière Antwerpen.

Museum Tiktokken en muziekinstrumenten maken in het MSK

Het Museum voor Schone Kunsten Gent daagt je uit om aan de slag te gaan met Tiktok en Instagram. Zo bekijk je die oude kunstwerken meteen met een andere blik, en met een beetje geluk levert het ook nog leuke familiefoto’s op. Of steekt je kroost liever de handen uit de mouwen? Dan kunnen ze in het museum terecht voor een workshop muziekinstrumenten maken.

Workshops op 5, 7, 12 en 14 april, www.mskgent.be

Speurtocht Detectives in de Plantentuin

De paashaas is langsgeweest in de Plantentuin van Meise. Speur mee in de Plantentuin naar zijn kristallen, voer opdrachten uit en ontrafel het mysterie van de verdwenen kleuren. Een gps-zoektocht neemt je mee naar de mooiste plekjes en zet ook de grijze cellen aan het werk: om de juiste coördinaten te vinden moet je breinbrekers oplossen.

De paaszoektocht is geschikt van kinderen van 4 tot 12 jaar, www.plantentuinmeise.be

Museum Kinderen en jongeren nemen het MAS over

Droom je ervan om eens in een museum te overnachten? Op 6 april kan het Museum aan de Stroom jouw kampeerplek worden. Je gaat op speurtocht in de expo Iemand thuis? en komt alles te weten over huisbeschermers. Je luistert naar het verhaal van de rioolkrokodil en maakt een dromenvanger. De avond wordt afgesloten met een spannend verhaal en warme chocolademelk op het dak. Ook voor jongeren heeft het MAS deze paasvakantie wat te bieden: op 8 april is de vierde verdieping helemaal voor hen. Jonge Handen is een dag vol workshops rond poëzie, graffiti, soundscapes, improvisatietheater en een uitdagende quiz.

www.mas.be



Film Titina

Nog meer film, met Titina. De Italiaanse ingenieur Umberto Nobile wordt op een dag gevraagd om voor de bekende Noorse avonturier Roald Amundsen een luchtschip te bouwen en met hem mee te reizen naar de Noordpool. Nobile neemt zijn geliefde hondje Titina mee op de expeditie. Het verhaal over triomfen en tegenslagen is subtiel kritisch voor nationalisme en overmoed, zonder met de vinger te wijzen. Een waanzinnige reis in de tijd door de ogen van een schattige ontdekkingsreiziger op vier poten.

Nu in de bioscoop.

Expo Creatief met wolven

In Villa Verbeelding loopt nog steeds de expo Wolf!. In illustraties uit Vlaanderen en Nederland, maar ook uit Frankrijk, Duitsland en Spanje ontmoet je de wolf in alle mogelijke variaties, van schattig tot gevaarlijk. In de paasvakantie komen daar ook workshops bij. Schrijver-illustrator Jan De Kinder jongleert op 5 april met koffie, houtskool en gum en maakt tekeningen op grote vellen papier. Vervolgens opent hij de kamishibai en vertelt het verhaal van de Grote Boze Wolf die bang is in het donker. Daarna neemt hij je mee in zijn tekenwereld en ontdek je - en technieken zoals stempels, sjablonen, monotype, kleefletters en collage. Of je kunt ook een wolvenmasker maken in het atelier.

Workshop Jan De Kinder op 5 april (6+), reserveren verplicht. Atelier wolvenmaskers maken op 4, 7, 12, 13 en 14 april, www.villaverbeelding.be

Muziekkamp Klink & Klater

De Bijloke neemt kinderen mee op een ontdekkingsreis in ateliers vol muziek, beeld en expressie. Klink & Klater is een prettig gestoord muzikaal duo. Klink kan prachtig zingen en kent 1.001 liedjes van over de hele wereld. Klater ontdekt ‘per ongeluk expres’ al kletterend, ruisend en spattend verrassend wonderlijke klanken. Klink & Klater bereizen land en zee – nu eens over gladde, dan weer over hobbelige paden. Ga je mee op reis? Vijf dagen onbesuisd muzikaal plezier gegarandeerd.

10 tot 14 april (4-9 jaar), www.amaj.vlaanderen/klink-en-klater-gent

Workshop Betogen kun je leren!

Twee dagen betogen, pancartes maken, kritisch leren denken ... CC Belgica in Dendermonde leert kinderen op de barricades te klimmen. In deze tweedaagse workshop leer je hoe je met druktechnieken je eigen ideeën de wereld in stuurt. Wil je een revolutie beginnen voor een school zonder huiswerk? Of een protestmars organiseren tegen spruiten? Na een korte introductie over wat een revolutie is, en welke beeldtaal daarvoor het best gebruikt wordt, ga je zelf creatief aan de slag om vlaggen en posters te maken.

13 en 14 april (8-11 jaar), www.ccbelgica.be

Muziektheater Maputo Mozambique

Wat krijg je als je een Europese jongleur, muzikant en regisseur en een groep jonge Mozambikaanse artiesten samenbrengt? Dan krijg je Maputo-Mozambique door Cie Thomas Guérineau: een stuiterend spektaktel in De Singel met dans, circus en muziek. Dacht je dat jongleren met plastic zakken niet kon? Think again.

16 april (6+), www.desingel.be

Openluchtmuseum Tijd voor eitjes en lammetjes

De hele vakantie kun je in Bokrijk meedoen met leuke activiteiten: breng een bezoekje aan de smid, de herder of de mandenvlechter en knuffel pasgeboren lammetjes. Tijdens het paasweekend wordt in Bokrijk gevierd zoals honderd jaar geleden. In de speelschuur kun je meedoen aan oude paasspelletjes zoals eieren rollen, eierestafette en mastklimmen.

www.bokrijk.be

Museum De Grote Generatiestrijd

Wie haalt de hoogste score in Pac-Man? Wie bouwt het snelst iets met lego? Welke openingsdans wordt een hit op Tiktok? In het Huis van Alijn nemen kinderen en (groot)ouders het tegen elkaar op. Daag elkaar uit met grappige opdrachten en ontdek samen welke gewoonten en tradities we doorgeven van generatie op generatie.

www.huisvanalijn.be