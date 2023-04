Max Verstappen boekt tweede zege van jaar in Australië na chaotische race met drie rode vlaggen en absurde finish

Max Verstappen heeft voor het eerst de grote prijs van Australië gewonnen. De Nederlander moest daarvoor wel een bijzonder merkwaardige race overleven: voor de allereerste keer moest een formule 1-race drie keer worden stilgelegd met de rode vlag, waarvan de laatste kwam na een chaotische herstart in de voorlaatste ronde. De race eindigde uiteindelijk na een laatste rondje achter de safetycar, de uitslag werd hersteld naar hoe het was vlak voor de tweede herstart: een zege voor Verstappen dus, die finishte voor Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

De formule 1 trok na de twee openingsraces in het Midden-Oosten naar het verre Australië voor de derde race van het seizoen. Red Bull ging na de overwinningen van Max Verstappen (Bahrein) en Sergio Pérez (Saudi-Arabië) op zoek naar drie op drie in Melbourne. Verstappen deed wat hij moest doen en pakte de poleposition, maar Pérez zou na een fout in het eerste kwalificatiegedeelte als allerlaatste moeten starten. Nog meer dan anders zou het dus Verstappen tegen de rest worden.

Hoe verliep de start?

Hectisch. Verstappen kwam niet al te best weg en verloor in de eerste bocht zijn leiding aan de als tweede gestarte George Russell. In bocht drie zag de Nederlander vervolgens ook de tweede Mercedes van aartsrivaal Lewis Hamilton voorbijkomen. Voor Charles Leclerc zat de race er intussen meteen op na een botsing met Lance Stroll: de Ferrari van de Monegask kwam daardoor vast te staan in de grindbak.

Hoe kwam de zege tot stand?

Met twee zwarte Mercedessen voor hem was er werk aan de winkel voor Verstappen. Er leek een spetterend gevecht in de maak, maar Dame Fortuna lachte de Nederlander toe in Australië. Alex Albon was in zijn Williams bezig aan een schitterende race, tot hij in ronde zeven plots de controle verloor en in het decor belandde. De safetycar kwam de baan op, maar even later werd besloten om de rode vlag uit te hangen.

Rode vlag in Australië, na een harde klap voor @alex_albon! 💥🚩 pic.twitter.com/1H3ohXisBk — Play Sports (@playsports) April 2, 2023

Die rode vlag kwam Verstappen zeer goed uit, want leider George Russell - die later ook nog zou uitvallen met mechanische pech - had net daarvoor een pitstop gemaakt en was daardoor naar plek zeven teruggevallen zonder er enig voordeel uit te halen. Hamilton behield bij de herstart weliswaar de leiding voor Verstappen en Fernando Alonso, maar zodra het DRS-systeem gebruikt mocht worden, was de zevenvoudige wereldkampioen kansloos: Verstappen zoefde voorbij Hamilton naar de leiding.

Vanaf toen leek het een gezondheidswandeling te gaan worden voor Verstappen. Zijn tweede zege van het jaar kwam niet in gevaar, zelfs een uitstapje in het gras deerde hem niet, tot Kevin Magnussen vlak voor het einde de muur raakte. De wedstrijdleiding besloot in ronde 56 van 58 voor de tweede keer de rode vlag uit te hangen, waardoor er met nog twee rondes te gaan voor de tweede keer een herstart kwam.

Die herstart liep compleet mis. Verstappen behield de leiding voor Hamilton, maar achter hem werd Alonso in de rondte getikt door Sainz. Alpine-rijders Pierre Gasly en Esteban Ocon belandden beiden tegen de muur terwijl Nyck de Vries en Logan Sargeant samen in de grindbak belandden. Ook Lance Stroll en Sergio Pérez gingen even van de baan. De baan lag door de crash van de Alpines bezaaid met brokstukken: de rode vlag werd opnieuw uitgehangen.

Chaotische herstart zorgt voor de eerste overwinning van @Max33Verstappen in Australië! 👏🏁 pic.twitter.com/7r5JMyuCuY — Play Sports (@playsports) April 2, 2023

Zo ontstond plots onduidelijkheid. Zou er nog effectief geracet worden in Melbourne, en wat met de uitslag? Uiteindelijk werd beslist om de 58ste en laatste ronde ‘gewoon’ af te werken achter de safetycar en de uitslag te herstellen naar de volgorde van bij de tweede herstart. Verstappen won zo voor Hamilton, terwijl Alonso terug naar voren werd geplaatst en derde werd.

Carlos Sainz kreeg voor zijn botsing met Alonso vijf seconden tijdstraf en belandde daardoor buiten de punten. Stroll kreeg zo de vierde plek in de schoot geworpen, voor Pérez, Lando Norris, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Zhou Guanyu en Yuki Tsunoda.

Wie onderscheidde zich?

Na zijn tweede plaats in Saudi-Arabië was het in Australië opnieuw business as usual voor Max Verstappen. De Nederlander leek het even moeilijk te gaan krijgen toen hij bij de start werd ingehaald door de twee Mercedessen, maar uiteindelijk pakte hij toch weer een al bij al vlotte overwinning. Hij is en blijft momenteel de te kloppen man.

Lewis Hamilton en Fernando Alonso zijn dan wel de twee oudgedienden van de grid, maar versleten zijn ze allerminst. Hamilton pakte na een sterke race welverdiend zijn eerste podium van dit seizoen, terwijl Alonso al voor de derde keer in evenveel races derde werd. Tot een echt duel tussen de twee kwam het in Melbourne niet, maar dat zou later dit jaar zomaar eens kunnen veranderen.

De Spaanse piloot Fernando Alonso van Aston Martin viert zijn derde plaats met zijn ploeggenoten. Foto: epa-efe

McLaren kende een dramatische seizoenstart, maar in Australië viel alles de goede kant op voor de oranje brigade. Lando Norris en lokale held Oscar Piastri bleven de hele race uit de problemen en werden daarvoor beloond met een fraaie zesde en achtste plaats. Voor Piastri zijn het zijn eerste punten ooit in de F1, en dat voor eigen publiek: wat een droom voor de man uit Melbourne.

Wie had zijn dagje niet?

Het contrast met vorig jaar kan niet groter zijn voor Charles Leclerc. Twaalf maanden geleden won hij nog in Australië en was hij met grote voorsprong leider in het WK. Nu viel hij in Melbourne uit na een tikje met Stroll in de openingsronde, zijn tweede DNF in drie races. Het gat met WK-leider Verstappen bedraagt daardoor al 63 punten. Carlos Sainz maakte het Ferrari-drama compleet met zijn late tijdstraf: ook hij bleef puntenloos.

George Russell kende een droomstart door meteen de leiding over te nemen van Verstappen, maar daarna werd het een baaldag voor de Brit van Mercedes. Eerst had hij pech dat de rode vlag werd uitgehangen vlak nadat hij een pitstop had gemaakt, waardoor hij naar plek zeven terugviel. Hij vocht zich al snel terug naar de vierde plaats, maar toen maakten mechanische problemen een einde aan zijn race.

De Brit George Russell van Mercedes-AMG Petronas stapt op na mechanische problemen. Foto: epa-efe

Alex Albon was een van de grote sterren in de kwalificatie op zaterdag en reed in de openingsrondes op een heel knappe zesde plek. Hij leek zo goed op weg om Williams een belangrijk pakket punten te bezorgen, maar Albon zag zijn race in ronde zeven abrupt eindigen in de grindbak. Een enorme kans was zo gaan vliegen voor de Britse Thai en zijn team.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

De eerste rode vlag hielp de race niet, want vrijwel alle rijders kwamen daardoor op dezelfde strategie terecht en het gevecht om de eerste plek was zo plots snel beslecht. Maar er waren opnieuw enkele leuke gevechten en door de rode vlaggen net voor het einde viel er toch flink wat te beleven in Melbourne.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Verstappen weer een zaakje doet in de strijd om de wereldtitel: hij zet zijn teamgenoot Sergio Pérez op vijftien punten achterstand. Red Bull blijft duidelijk heer en meester in dit prille seizoen. Afwachten of daar verandering in komt bij de eerste Europese race van het seizoen: die is over vier weken in Bakoe, Azerbeidzjan.

Verstappen is blij met winst in race die eindigt in ‘puinhoop’

Wereldkampioen Verstappen sprak van een puinhoop na een chaotische finish van de Grote Prijs van Australië. ‘Ik weet het niet met al die rode vlaggen. De tweede was volgens mij onnodig, maar goed: ik heb gewonnen en dat is het belangrijkste’, zei de Nederlander vlak voordat hij op het podium stapte om zijn eerste overwinning ooit op het circuit van Melbourne te vieren.

‘Ik had een slechte start, maar ik was ook voorzichtig omdat ik een botsing wilde voorkomen. Ik heb veel te verliezen, dus dan is veel risico nemen onverstandig’, zei de rijder van Red Bull, die met zijn 37ste zege in een formule 1-race de leiding in het kampioenschap verstevigde.

Verstappen was tevreden over de snelheid van zijn auto. ‘Het tempo was prima, dus ik kon me ook permitteren voorzichtig te zijn’, zegt hij. ‘Dat was ook te zien aan hoe makkelijk ik Lewis Hamilton inhaalde. Ik ben heel blij met deze zege. Mijn eerste in Australië. Ook leuk om te zien dat het publiek zo enthousiast bleef. Ze hebben behoorlijk lang moeten wachten op de ontknoping.’

Uitslag GP Australië:

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Lewis Hamilton (Mercedes)

3) Fernando Alonso (Aston Martin)

4) Lance Stroll (Aston Martin)

5) Sergio Pérez (Red Bull)

6) Lando Norris (McLaren)

7) Nico Hülkenberg (Haas)

8) Oscar Piastri (McLaren)

9) Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

10) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

11) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12) Carlos Sainz (Ferrari)

Niet gefinisht:

Pierre Gasly (Alpine)

Esteban Ocon (Alpine)

Nyck de Vries (AlphaTauri)

Logan Sargeant (Williams)

Kevin Magnussen (Haas)

George Russell (Mercedes)

Alex Albon (Williams)

Charles Leclerc (Ferrari)

Stand WK rijders:

1) Max Verstappen (Red Bull) - 69 punten

2) Sergio Pérez (Red Bull) - 54 ptn

3) Fernando Alonso (Aston Martin) - 45 ptn

4) Lewis Hamilton (Mercedes) - 38 ptn

5) Carlos Sainz (Ferrari) - 20 ptn

6) Lance Stroll (Aston Martin) - 20 ptn

7) George Russell (Mercedes) - 18 ptn

8) Lando Norris (McLaren) - 8 ptn

9) Nico Hülkenberg (Haas) - 6 ptn

10) Charles Leclerc (Ferrari) - 6 ptn

11) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 4 ptn

12) Esteban Ocon (Alpine) - 4 ptn

13) Oscar Piastri (McLaren) - 4 ptn

14) Pierre Gasly (Alpine) - 4 ptn

15) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) - 2 ptn

16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 1 pt

17) Kevin Magnussen (Haas) - 1 pt

18) Alex Albon (Williams) - 1 pt

19) Logan Sargeant (Williams) - 0 ptn

20) Nyck de Vries (AlphaTauri) - 0 ptn

Stand WK constructeurs:

1) Red Bull - 123 ptn

2) Aston Martin - 65 ptn

3) Mercedes - 56 ptn

4) Ferrari - 26 ptn

5) McLaren - 12 ptn

6) Alpine - 8 ptn

7) Haas - 7 ptn

8) Alfa Romeo - 6 ptn

9) AlphaTauri - 1 pt

10) Williams - 1 pt