Na een krachtige explosie in de Osystraat in Antwerpen heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gereageerd op ATV.

‘Het is ongelooflijk als je wakker wordt ’s ochtends met alweer zo’n bericht van de veiligheidsdiensten. Er zijn nu veel huizen getroffen, gelukkig voornamelijk materiële schade, glasbreuk en dergelijke. Dan zie je dat het overal is, dat elke buurt in Antwerpen getroffen kan worden’, zegt de minister.

‘Dat sterkt mij alleen meer in de overtuiging dat we moeten doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen: meer mensen bij de federale gerechtelijke politie. We hebben recentelijk besloten om meer mensen bij de scheepvaartpolitie – die specifiek bevoegd zijn voor de haven – aan te werven om de havenzone te bewaken. Natuurlijk weten we ook dat er een uitdeining is naar het centrum van de stad.’

Extra maatregelen lijken niet meteen aan de orde. Volgens minister Verlinden is er nog tijd nodig om de beslissingen die al zijn genomen, met name het versterken van de federale politie, uit te voeren. ‘Dat is iets dat opgebouwd wordt. We moeten die mensen deels nog recruteren. Dat vraagt wel enige tijd. In de komende maanden gaan we zien dat het korps versterkt wordt. We hebben ook de drugscommissaris aangeduid die binnenkort echt van start zal gaan. Maar het is een complex fenomeen waarbij ook internationale samenwerking cruciaal is.’

