Ontploffing nabij Rooseveltplaats Antwerpen: vijftien woningen beschadigd

Onbekenden hebben zaterdagnacht een explosief tot ontploffing gebracht in de Osystraat in Antwerpen, in de buurt van de Franklin Rooseveltplaats. Vijftien woningen in vier straten raakten beschadigd. De politie is een onderzoek gestart.

De krachtige ontploffing vond iets na 3 uur plaats. ‘Heel ons gebouw trilde, maar het duurde even voor ik doorhad wat er precies gaande was’, vertelt een buurtbewoner die in de Osystraat woont. ‘We zagen enkel rook buiten, dus besloten om voor de veiligheid naar buiten te gaan. Op straat lag er heel veel glas, zowel van auto’s als van woningen’, zegt de vrouw.

Foto: BFM

Aanvankelijk werd gedacht aan een gasontploffing, maar al snel bleek dat het om een explosief ging. ‘In de straat rook het niet meteen naar gas, maar wel verbrand. Alsof er iemand vuurwerk had afgestoken’, aldus de vrouw nog. Dat bevestigt ook de Antwerpse politie. ‘We gaan uit van een explosief dat tot ontploffing is gebracht’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Woning gestut

Dat explosief werd vermoedelijk op de trapjes aan de inkom van de geviseerde woning geplaatst. Die raakte zwaar beschadigd: de voordeur werd vernield en ook de gevel liep ernstige beschadigingen op. De brandweer kwam de woning stutten.

Foto: BFM

Ook in de ruime omgeving van de Osystraat is er schade. ‘Al zeker in vier straten raakten een vijftiental woningen beschadigd. Dat aantal kan nog oplopen’, zegt Bruyns nog. Ook vijf auto’s liepen schade op.

Drugsmilieu

Het gerechtelijk lab en ontmijningsdienst Dovo zijn ter plaatse voor verder onderzoek. Een persoon liep lichte verwondingen op door de glasscherven. Het is voorlopig nog onduidelijk wie de daders precies wilden viseren. ‘De link naar het drugsmilieu is een voor de hand liggende piste die onderzocht wordt. Al sluiten we nooit andere pistes uit. We gaan op zoek naar wie het explosief zou gelegd kunnen hebben.’

Foto: BFM

Foto: BFM