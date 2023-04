Een autobestuurster is in de nacht van vrijdag op zaterdag met haar auto over de sporen het metrostation Diamant binnengereden, zo heeft een woordvoerster van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB zaterdag bevestigd. De vrouw wilde, zo vertelde ze aan de politie, de autosnelweg richting Luik nemen maar vergiste zich en reed de premetrotunnel in. De infrastructuur liep geen grote schade op en het tramverkeer kon zaterdagochtend zonder problemen hervatten.