Zeker tien doden bij tornado’s en zware stormen in VS

Bij tornado’s en zware stormen die de Amerikaanse staten Arkansas, Indiana en Illinois hebben getroffen vrijdag, zijn zeker tien doden gevallen. Het noodweer verplaatst zich naar het noordoosten van het land.

In Arkansas zijn bij een hevige tornado minstens vier doden en dertig gewonden gevallen, aldus de rampenbestrijdingsdienst van de landelijke staat in het zuiden van de Verenigde Staten. De inwoners van de hoofdstad Little Rock werden zaterdag wakker met weggeblazen auto’s, enorme ontwortelde bomen, geknakte telefoonpalen en verwoeste huizen. De stad Wynne, in het noordoosten van de staat, is ‘de facto in tweeën gesneden door de schade van oost naar west’, vertelde burgemeester Jennifer Hobbs aan CNN.

Gouverneur Sarah Huckabee Sanders had een dag eerder de noodtoestand uitgeroepen en honderd leden van de Nationale Garde ingezet.

In Sullivan, Indiana. Foto: ap

In Belvidere, Illinois, stortte het dak van een concerthal in. Foto: ap

In de kleine stad Belvidere, ten westen van Chicago in de staat Illinois, vielen volgens de lokale brandweerchef één dode en 28 gewonden, van wie er vijf met ernstige verwondingen in het ziekenhuis werden opgenomen. Daar stortte het dak van een concerthal in tijdens een optreden van een rockband. Er viel een dode, 28 concertgangers liepen verwondingen op.

In buurstaat Indiana kwamen drie mensen om door een storm in Sullivan County, berichtten lokale media op basis van informatie van de autoriteiten. Zeker 154.000 gezinnen zitten zaterdag zonder stroom volgens de Amerikaanse website Poweroutage.

De nationale meteorologische dienst waarschuwde ook dat het noordoosten, inclusief Ohio, zaterdag getroffen zou kunnen worden door harde wind en zware stormen.

Vorig weekend trok een tornado een spoor van vernieling door de staat Mississippi. Daarbij kwamen 26 mensen om en werden tweeduizend huizen zwaar beschadigd. De Amerikaanse president Joe Biden bracht vrijdag een bezoek aan die staat om zijn medeleven te betuigen. Hij beloofde ook federale steun.

