De Bruyne loodst City voorbij Liverpool

Manchester City heeft de topper van de 29e speeldag in de Premier League overtuigend met 4-1 gewonnen van Liverpool. Met dank aan Kevin De Bruyne.

City kwam vlak na het kwartier voor eigen publiek in het Etihad nochtans op achterstand, toen Mo Salah bij een tegenaanval het leer op aangeven van Diogo Jota onhoudbaar in de verste hoek krulde: 0-1. De thuisploeg werd zo wakker geschud en dat resulteerde een kwartier later in de gelijkmaker. Een aanval die was opgezet door Kevin De Bruyne belandde via Jack Grealish bij Julian Alvarez. De Argentijnse wereldkampioen, de vervanger van de nog geblesseerde Erling Haaland, had centraal voor doel maar binnen te tikken: 1-1.

Vlak na de pauze mocht De Bruyne zijn naam op het scorebord zetten. Mahrez zette zich door op rechts en bediende met een millimetervoorzet KDB, die knap afwerkte: 2-1. Het zevende doelpunt dit seizoen voor zijn club van De Bruyne. Dinsdag was hij met de Rode Duivels tegen Duitsland nog goed voor twee assists en een treffer. Na een mindere periode leunt de kersverse aanvoerder van de Rode Duivels weer aan bij zijn beste niveau.

Toen Ilkay Gündogan zeven minuten later de 3-1 lukte, was het over en uit voor de bezoekers uit Liverpool, die een kwartier voor affluiten een vierde tegentreffer moesten slikken. Deze keer nam De Bruyne de rol van assistgever op zich en mocht Jack Grealish afwerken. In alle competities samen heeft onze landgenoot nu 22 assists achter zijn naam staan.

City boekte zo zijn twintigste competitiezege van het seizoen en nadert in de stand tot op vijf punten van leider Arsenal, dat later dit weekend Leeds ontvangt. Liverpool dreigt dan weer zijn zesde plaats kwijt te spelen.

Kompany weer wat dichter bij de titel

Elders in Engeland kunnen Burnley en Vincent Kompany de titel al ruiken in het Championship (tweede klasse zoals dat vroeger heette bij ons). Vrijdag speelde Burnley 0-0 tegen Sunderland. Zo kan het dat The Clarets de titel op Paasmaandag (10 april) vieren in een duel thuis tegen eerste achtervolger Sheffield United. Het is dan bovendien Kompany’s 37ste verjaardag.

‘Eerlijk, ik weet niet waar we mathematisch staan’, vertelde Kompany vrijdagavond. ‘Als ik een inspanning zou leveren, zou ik het wel weten, maar je zit in een bubbel wanneer je een coach bent. Vorige zondag wijzigde de klok een uur en het was vrijdag voor ik het besefte. Zo is het echt gegaan. Je focust op wat je een voordeel geeft in de volgende wedstrijd.’

Burnley telt met nog acht wedstrijden te gaan een mooie voorsprong van veertien punten op Sheffield, dat wel een match minder telt. Middlesbrough volgt als derde al op zeventien punten. De top twee promoveert naar de Premier League.