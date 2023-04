Nu ook officieel: maart was ronduit slecht

24 neerslagdagen, slechts 83 uur zonneschijn en maar één dag met een heldere hemel: maart was geen maand om vrolijk van te worden. April belooft alvast beterschap (maar nog niet vandaag).

De maand maart was zeer nat en somber. U hebt het vast gemerkt, maar het wordt nu ook officieel bevestigd door het klimatologisch overzicht van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).

Vooral de eerste tien en de laatste tien dagen van de maand waren erg nat. De eerste tien waren de op twee na natste ooit en de laatste tien dagen de op één na natste voor de huidige referentieperiode, die loopt sinds 1991. In totaal viel er 126,5 millimeter neerslag, tegenover 59,3 mm in een normale periode, de op één na grootste hoeveelheid. Enkel in 2008 viel er nog meer neerslag (140,5 mm).

De regen viel op 24 dagen tijd, terwijl er normaal gezien 15,7 neerslagdagen zijn in maart. Het gaat om een evenaring van het record in de huidige referentieperiode. Ook in 1994, 2001 en 2008 telde maart 24 neerslagdagen. Tijdens dertien dagen viel er neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestond. De dikste sneeuwlaag, van 28 centimeter, werd op 8 maart gemeten in Mont-Rigi (Weismes).

De zonneschijnduur in Ukkel bedroeg de afgelopen maand slechts 83 uur en 8 minuten, terwijl dat normaal 125 uur en 45 minuten is. Voor de zevende keer tijdens de huidige referentieperiode werd er slechts één dag met een heldere hemel geregistreerd, tegenover 4,6 dagen normaal. De vorige keer dateerde van 2013. Enkel in 1992, 2008 en 2018 werden er geen dagen met een heldere hemel genoteerd.

De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg een “normale” 7,5 graden Celsius, al begon de maand wel kouder dan gemiddeld. De laagste minimumtemperatuur van -9,8 graden werd gemeten op 1 maart in Neidingen (Sankt Vith), de hoogste temperatuur werd op 17 maart gemeten in Kapelle-op-den-Bos, waar het kwik steeg tot 19,8 graden.

Over het weer op 1 april (vandaag dus) zwijgen we liever. Maar daarna verwacht het KMI beterschap.

Morgen zondag wordt het op vele plaatsen meestal zwaarbewolkt tot betrokken met naar het zuiden wegtrekkende (lichte) regen. De komende dagen krijgen we (veel) meer zon. Echt warm wordt het evenwel niet.