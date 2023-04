Paus Franciscus heeft zaterdag het ziekenhuis verlaten om terug te keren naar het Vaticaan. Hij zwaaide naar omstaanders en de wachtende media toen hij werd weggereden. De kerkvader werd behandeld voor een bronchitis.

‘Ik was niet bang, ik leef nog’, zei Franciscus in een luchtige opmerking buiten het ziekenhuis tegen verslaggevers. De paus is 86 en werd drie dagen geleden naar het Gemelli-ziekenhuis in Rome gebracht nadat hij had geklaagd over ademhalingsproblemen. Hij heeft goed gereageerd op een infuus met antibiotica, meldt zijn medisch team.

De paus, die in maart de tiende verjaardag van zijn pontificaat vierde, heeft de afgelopen jaren aan een aantal kwalen geleden.

Vaticaan-woordvoerder Matteo Bruni bevestigde vrijdag dat Franciscus naar verwachting dit weekend zal deelnemen aan de dienst voor Palmzondag, een belangrijke gebeurtenis op de kerkelijke kalender die de viering van de paasweek inluidt. De Heilige Week omvat een druk schema van rituelen en ceremonies die fysiek vermoeiend kunnen zijn, waaronder een nachtelijke processie op Goede Vrijdag.

De decaan van het college van kardinalen, Giovanni Battista Re, heeft gezegd dat een kardinaal de paus zal bijstaan tijdens de vieringen van de week en de altaarfuncties zal waarnemen. Een soortgelijke regeling werd vorig jaar getroffen, toen de paus tijdens sommige paasvieringen aan de kant zat vanwege aanhoudende pijn in zijn knie en het aan de hogere kardinalen overliet om de missen te leiden.

