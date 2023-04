CD&V wordt Voor.boomers en wil teletekst weer op tv (Gefopt: 1 april!)

In de Vlaamse pers zijn er op het eerste gezicht geen aprilvissen opgedoken, maar op zaterdag 1 april circuleren op de sociale media wel grappen. Ook de Franstalige pers houdt zich niet in. Een greep uit het aanbod.

‘CD&V trekt resoluut de kaart van de boomers, een vergeten groep in onze samenleving die te vaak het onderwerp is van spot en minachting. Nochtans hebben onze boomers Vlaanderen gemaakt tot de warme gemeenschap die ze vandaag is’, klinkt het in een persbericht van CD&V, dat zijn naam verandert in Voor.boomers. Concreet formuleert de beweging onmiddellijk zes opvallende strijdpunten, waaronder een terugkeer van teletext. Grapje!

Graancirkel in grotten van Han

Niet alleen politici halen op zaterdag 1 april hun komisch talent boven. ‘Met deze slimme bespaarassistent in de Coolblue-app verbruik je ampère energie’, zegt de manager van Coolblue België Arne Van Verdegem zaterdag in een persbericht. De nieuwe tool is een ‘E-Ei’ om in de meterkast te klikken die in verbinding staat met de app, die de gebruikers aanmaant als ze te lang douchen of televisiekijken. Alweer gefopt.

In het Domein van de Grotten van Han zou zaterdag dan weer een mysterieuze graancirkel opgedoken zijn, met een dierenpoot in het midden, terwijl voetbalclub STVV de lancering meldt van een seksspeeltje, ‘Het Kanariepietje’, tijdens de ladies night. Dat geeft vrouwen een gevoel dat omschreven wordt ‘als de mix van een snedige tackle van Teixeira, een stevig duel met Konaté en een subtiele afwerking door Bruno’.

Actiegroep Ringland laat bovendien weten dat ze de handdoek in de ring gooit en een nieuwe partij start: Overal Onverkort Overkappen (OOO). En het Belgische roeiteam meldt dat Ward Lemmelijn Parijs-Roubaix zal rijden voor Lotto Dstny.

Poissons d’avril

In de Vlaamse pers zijn er zaterdag, op het eerste gezicht tenminste, geen aprilvissen te bespeuren. Dat is anders in de Franstalige pers. Zo meldt Sudinfo dat minister van Defensie Ludivine Dedonder het sneakermerk #NoBasket lanceert. L’Avenir heeft het over een geheime passage per duikboot tussen het Élysette en het Waals Parlement en La Dernière Heure meldt dat op de site van Caterpillar, waar Legoland gebouwd zou worden, het nieuw nationaal stadion komt. La Libre Belgique, tot slot, heeft het over de opening van een Belgische ruimtelanceerbasis, waartegen de MR en de PS protesteren.

Eerder meldde Papermag al dat Tinder profielen waarop mannen zich tonen met een vis aan de haak zou schrappen. En Playsports wil ons doen geloven dat Vincent Kompany trainer wordt van Manchester City.

