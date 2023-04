Fotograaf Gert Jochems trok afgelopen week opnieuw naar Chasiv Yar, een Oekraïens stadje nabij Bachmoet, de stad in de Donbas waar al maanden hevig gevochten wordt. Zijn verblijf werd gekleurd door enkele emotionele ontmoetingen. Want ook in Chasiv Yar is de totale vernietiging van de oorlog dagelijks voelbaar.