Conner Rousseau wil burgemeester worden van Sint-Niklaas

Conner Rousseau (30) spreekt voor het eerst z’n ambities uit: de voorzitter van Vooruit wil volgend jaar burgemeester van Sint-Niklaas worden. ‘Inwoners zien in mij de laatste hoop om onze stad opnieuw op de kaart te zetten’, zei hij zaterdag in een interview met Het Laatste Nieuws.

Tijdens de komende verkiezingen zal ik lijsttrekker zijn voor het Vlaams Parlement en de lokale lijst van mijn partij’, aldus Rousseau. ‘Ik wil niet alleen België veranderen, maar ook Sint-Niklaas. Als de kiezers van mijn stad mij de meeste stemmen geven, zal ik met veel plezier mijn rol als burgemeester opnemen.’

Rousseau koppelt meteen een aantal concrete plannen aan zijn engagement, zoals de bouw van een nieuwe studentenwijk achter het station. Ook wil Rousseau de start van de Ronde van Vlaanderen terughalen naar de Grote Markt van Sint-Niklaas en de kinderopvang bijsturen.

Vooruit moet wel nog een tandje bijsteken om de burgemeester te kunnen leveren in Sint-Niklaas. De N-VA van huidig burgemeester Lieven Dehandschutter heeft 14 van de 41 zetels in handen; Vooruit slechts vijf.

En wat als Rousseau een ministerpost of zelfs het premierschap wordt toegeschoven volgend jaar? ‘Waar ik in zo’n scenario beland, zal een beslissing zijn die ik op dat moment zal nemen, en niet nu’, antwoordt hij. ‘Maar het zou bijzonder straf zijn dat er al een federale regering zou zijn tegen de lokale verkiezingen, die vier maanden later vallen. Het blijft mijn ambitie om te gaan besturen in Sint-Niklaas, de stad die ik graag zie.’

