‘Trump arriveert dag voor voorgeleiding in New York’

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump vliegt maandag vanuit zijn woonplaats in Florida naar New York, één dag voor zijn voorgeleiding in een rechtszaal in Manhattan. Hij zal maandagavond in zijn Trump Tower verblijven, schrijft Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

De voormalig president wordt dinsdagmiddag (lokale tijd) verwacht in het gerechtsgebouw van Manhattan. Hij zal kortstondig worden opgepakt, zodat vingerafdrukken en politiefoto’s van hem kunnen gemaakt worden. Vaak worden beklaagden ook in de handboeien geslagen. Of dat in het geval van Trump zal gebeuren, is onduidelijk. Zeker is dat de ex-president na die procedure weer naar huis kan.

Na het horen van de aanklacht zal Trump naar verwachting zeggen niet schuldig te zijn. Daarna keert hij direct terug naar zijn verblijfplaats Mar-a-Lago.

Trump is aangeklaagd na een onderzoek naar zwijggeld betaald aan pornoster Stormy Daniels. Hij is de eerste voormalige Amerikaanse president ooit die is aangeklaagd.

