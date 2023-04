Zaterdag blijft grijs en regenachtig, zondag wordt zonniger

Zaterdag wordt nog een grijze en regenachtige dag met frissere maxima tussen 6 en 10 graden, maar zondag wordt het zonniger. Dat meldt het KMI.

Het wordt zaterdag opnieuw grijs met nog steeds vrij veel regen. De maxima liggen tussen 6 graden in Hoog-België en 9 of 10 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit west tot noordwest, en aan zee meestal vrij krachtig uit noordwest. Er zijn windstoten tot 60 kilometer per uur mogelijk.

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag blijft het regenen maar de neerslag wordt minder intens. Op de meeste plaatsen blijft het zwaarbewolkt, maar op het einde van de nacht bereiken de eerste opklaringen het noorden van het land. De minima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden in het westen van het land.

Zondagochtend is het in de zuidelijke helft van het land nog zwaarbewolkt maar in de loop van de dag wordt het overal droog en komen er brede opklaringen in het noorden en het westen van het land. Elders blijft het een groot deel van de namiddag nog vrij bewolkt. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden in het westen van het land.

Maandag en dinsdag wordt het zonnig. ‘s Ochtends vriest het licht op de meeste plaatsen. Overdag klimt het kwik naar waarden tussen 5 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden elders.