Ook Mega biedt opnieuw vast energiecontract aan

Energieleverancier Mega zal vanaf april opnieuw een vast energiecontract aan­bieden. Eerder dit jaar besloot het bedrijf al om aan bepaalde bestaande­ klanten een vast tarief aan te bieden.

‘Er was een grote vraag naar’, verklaart ceo Thomas Coune. ‘We volgden zeker de voorbije maanden de markt met veel aandacht voor de haalbaarheid. Ondertussen zijn de prijzen al zo’n twee maanden voldoende laag om interessant te zijn voor een vast contract’, zegt hij.

De precieze tarieven maakt Mega­ pas maandag bekend. Concreet­ zal het contract de naam ‘Cosy Fixed’ krijgen, en zal dat toegankelijk zijn voor bijna alle Bel­gische consumenten. Alleen in Brussel aanvaardt het bedrijf nog altijd geen nieuwe klanten, uit ontevredenheid over de lange procedures in het Hoofdstedelijk Gewest om geld te innen bij wanbetalers.

Sinds de energiecrisis zijn nieuwe vaste contracten een rariteit geworden­. Toen de energieprijzen vorig jaar stegen naar ongekende hoogtes, stopten de energie­leveranciers met het aanbieden van nieuwe leveringscontracten met een vaste prijs. Bij variabele contracten is de prijs afhankelijk van de prijsschommelingen op de energiemarkt.

Behalve Mega hebben ook Luminus­ en Engie al bekend­gemaakt ­ weer vaste contracten te zullen aanbieden. (pvm, belga)