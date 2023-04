Zaterdag is het betrokken met af en toe lichte tot matige regen. Tussendoor zijn er lange droge perioden. De temperaturen schommelen rond de 10 graden. Er zijn rukwinden mogelijk tot 40 of 50 km/u. ’s Avonds blijft het ­betrokken en regenachtig, in het tweede deel van de nacht komen er brede opklaringen. Het koelt af tot gemiddeld 4 graden.