Nooit meer examen speedpedelec met bromfiets

Wie met een speedpedelec wil rijden, zal vanaf 1 oktober het praktische rijexamen ook met zo’n snelle elektrische fiets kunnen afleggen. Vandaag moet het examen AM nog met een bromfiets worden afgelegd. De Vlaamse regering besliste dat hiaat weg te werken. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) ziet twee redenen. Enerzijds de populariteit: begin dit jaar waren er al 65.650 speedpedelecs ingeschreven. Anderzijds de ongevallencijfers. ‘538 ongevallen vorig jaar: dat zijn geen cijfers om licht over te gaan. Elke maatregel die we nemen, is gericht op meer verkeersveiligheid.’ Wie al een autorijbewijs (B) heeft, moet geen examen voor rijbewijs AM of A meer afleggen om met een speedpedelec te mogen rijden. (belga)