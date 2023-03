Hechtenis Andrew Tate omgezet in huisarrest

Een hof van beroep in de Roemeense hoofdstad Boekarest heeft de hechtenis van de Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan omgezet in huisarrest. Beiden werden eind december opgepakt op verdenking van mensensmokkel en verkrachting.

De advocaat van de 36-jarige Andrew Tate, een ex-kickbokser met miljoenen volgers op sociale media, meldde vrijdag dat de maatregel per direct ingaat. Vorige week bepaalde het hof in de Roemeense hoofdstad nog dat de twee in afwachting van hun rechtszaak tot eind april in de cel moesten blijven. Tate en zijn broer gingen in beroep tegen die verlenging en kregen gelijk van de rechter.

Tate, zijn broer en twee vrouwelijke handlangers worden er van verdacht een criminele organisatie te hebben opgezet om vrouwen uit te buiten en te dwingen pornografisch materiaal te maken. Er is nog geen formele aanklacht in de zaak.

Gerechtelijke documenten, ingezien door de Britse publieke omroep BBC, bevatten getuigenissen van vermeende slachtoffers die beweren dat ze onder dreiging van geweld 10.000 euro per maand moesten verdienen op sociale media. Aanklagers hebben zes vrouwen geïdentificeerd als slachtoffers. Tate en zijn broer ontkennen de beschuldigingen.

De influencer werd uit de Britse versie van Big Brother gezet op basis van beelden waarin hij een vrouw leek te slaan met een riep en liep een Twitter-ban op nadat hij stelde dat vrouwen ‘verantwoordelijkheid moeten dragen’ voor seksueel misbruik. Die ban is inmiddels opgeheven en Tate blijft uiterst populair bij jonge mannen door zichzelf voor te doen als een toonbeeld van masculiniteit met een riante levensstijl.

