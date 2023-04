In heel Europa wordt massaal geïnvesteerd in lng-infrastuctuur. Het is de prijs die we betalen voor de jarenlange afhankelijkheid van Russisch gas. Maar wat met de klimaatdoelen? ‘Ik vrees dat we nog lang aan het gas vastzitten.’

Er waait een stijve bries over the Isle of Grain. Op het bruine water van de rivier Medway dansen witte schuimkoppen. In de rivier­ zijn twee lange aanlegsteigers gebouwd­ met daarbovenop een veelarmige ...