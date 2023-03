NMBS belooft 2.000 treinen extra per week tegen 2026

De raad van bestuur van de NMBS heeft het vervoersplan voor de komende drie jaar goedgekeurd. Er komen meer verbindingen tussen grote steden in het weekend en er worden voorlopig geen haltes geschrapt.

Meer dan 2.000 treinen meer per week: het is een van de speerpunten in het nieuwe vervoersplan dat de raad van bestuur van de NMBS vrijdag heeft goedgekeurd. In het plan, dat zal lopen van december 2023 tot december 2026, ‘beoogt NMBS in 2026 een jaarlijkse productie van 89,5 miljoen treinkilometers te bereiken, een stijging van 7,4 procent in vergelijking met het huidige aanbod’, zo luidt het in een persbericht.

De NMBS belooft onder meer betere verbindingen tussen grote steden in het weekend. Er zullen op vrijdag- en zaterdagavond ook bijna 50 extra S-treinen rijden vanuit Brussel en Antwerpen naar verschillende steden, ‘waarvan 30 tot na 1 uur ’s nachts’.

Drielandentrein

Ook in het vervoersplan: er komt een drielandentrein tussen Luik, Maastricht en Aken, en de luchthaven van Charleroi zal beter bediend worden, via het station van Fleurus. ‘In totaal zal meer dan de helft van de stations (280) tegen 2026 een verbeterd aanbod hebben’, zegt de NMBS.

Er zijn wel twee voorwaarden verbonden aan de uitrol van het vervoersplan: de spoorwegmaatschappij moet genoeg mensen vinden (zeker al 500 treinbegeleiders en treinbestuurders dit jaar) en treinbouwer Alstom moet nieuwe treinen op tijd leveren.

Minder piekuurtreinen

De voorbije dagen was bekend geraakt dat de NMBS overwoog om een twintigtal halteplaatsen te schrappen, maar zover komt het niet. De raad van bestuur blijft erbij dat er een ‘optimalisatie’ nodig is van het aantal haltes, maar eventuele beslissingen daarover zijn voor een volgend vervoersplan, klinkt het. Er worden wel 22 piekuurtreinen (P-treinen) geschrapt, maar 12 andere worden opnieuw ingelegd.

Het vervoersplan moet nog worden goedgekeurd door de ministerraad.

